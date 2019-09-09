السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تطلق ملتقى رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية



جدة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

أطلق وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني، بمكتبة الملك فهد العامة أمس، فعاليات ملتقى رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية، في نسخته الثانية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجاري.

ورحب الدكتور الحياني بالحضور في كلمته الافتتاحية، مثمناً مجهودات اللجان الإشراقية والعلمية للملتقى، والاهتمام والدعم من قبل معالي مدير الجامعة للملتقى وبرامجه وفعالياته، مؤكداً أهمية الابتكار والإبداع العلمي والتطوير في الأداء لمواجهة تحديات المستقبل بالعلم والمعرفة، وذلك ضمن الإطار الأكبر المستند على رؤية 2030.

وشهد الملتقى في يومه الأول أربع جلسات، تمثَلت في عرض الثمرة الأولى للملتقى، وهي احتضان مؤتمر علمي عالمي تحت عنوان "المؤتمر العلمي الأول لرؤساء ومشرفات الأقسام العلمية" ، استعرض خلالها فكرة إقامته وتنظيمه، في حين خُصصت الجلسة الثانية لمناقشة مقترح طرح "دبلوم رئيس ومشرفة القسم العلمي" ، كما جرى تقديم عرضاً حول "نظام بدل التعليم الجامعي".

// انتهى //

10:18ت م

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