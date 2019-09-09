السعودية اليوم / إزالة ورم دماغي لمسنة بمستشفى حفر الباطن المركزي



الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

تمكن فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي من استئصال ورم دماغي لمسنة في العقد الثامن من العمر بعد معاناتها الطويلة من مضاعفاته المتمثلة في فقدان الذاكرة وعدم المقدرة على الكلام، إضافة إلى إصابتها بمرض السكر والضغط ، حيث تبين بعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة للدماغ وجود ورم دماغي كبير في فص الدماغ الأيمن متصل بالأوردة الدماغية الكبير.

وجرى خلال العملية التي استمرت 3 ساعات، فصل الورم من الأنسجة الدماغية والشرايين المتصلة به، واستئصاله بشكل كامل، تكللت - لله الحمد - بالنجاح.

وفي اليوم التالي استطاعت التعرف على أقاربها والتحدث بشكل واضح دون وجود أي مضاعفات تذكر.

يذكر أن صحة حفر الباطن قامت بتطوير قسم الأورام بمستشفى حفر الباطن المركزي بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عبر زيارات مجدولة وتقديم خدمة علاج الأورام للمرضى من خلال الحقن الوريدي للأدوية الكيميائية.

// انتهى //

10:14ت م

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