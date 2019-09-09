السعودية اليوم / "الأرصاد" رياح مثيرة للأتربة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

ويشمل التنبيه محافظة القنفذة، والليث، وخليص، ورابغ، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

// انتهى //

10:10ت م

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