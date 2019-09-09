السعودية اليوم / انطلاق البرنامج التعريفي لمستجدات كلية العلوم والآداب بجامعة نجران



نجران 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت كلية العلوم والآداب قسم الطالبات بجامعة نجران أمس، البرنامج التعريفي للطالبات المستجدات للعام الجامعي الجديد، بحضور وكيلة الكلية ومنسقات البرامج ومشرفة وحدة الأنشطة الطلابية والكادر الإداري، وذلك بمبنى الكلية.

ويهدف البرنامج الذي ينفذ على مدى أربعة أيام بالتعاون بين وحدتي الإرشاد الأكاديمي والأنشطة الطلابية، إلى استقبال الطالبات للعام الجامعي الجديد، إضافة إلى تعريفهن بأنظمة وقوانين الكلية، وكذلك التعريف بقاعات ومرافق الكلية .

ويشتمل البرنامج على عدد من الأركان التعريفية لكل برنامج، إضافة إلى ركن لوحدة الأنشطة الطلابية، وتوزيع مجموعة من المطويات و المنشورات التعريفية لبرامج الكلية.

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10:07ت م

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