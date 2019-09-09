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2019-09-09 قرقاش: ثقتنا في السعودية مطلقة شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات متابعات الخليج 365 - الرياض قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة إن الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن تأكيد للشراكة الإستراتيجية التي تجمعنا. Advertisements وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث، مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات.







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