حساب المواطن يوضح مدى تأثر الدعم بتحديث البيانات

2019-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال كان الشخص مؤهلًا ومستحقًّا.

وأضاف البرنامج، في رده على استفسار مستفيد أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديه يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابه والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقه مرة أخرى.

موعد صرف الدعم

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يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل، حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ22 من حساب متابعات الخليج 365، والتي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين خلال ساعات.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين في صبيحة يوم الثلاثاء العاشر من شهر سبتمبر.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.