الان تتابع حريق يلتهم المحلات التجارية في حراج المعيصم بالعاصمة المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 47 دقيقة - 9:42 ص, 9 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 مكة المكرمة- الخليج 365: باشرت الجهات المختصة في العاصمة المقدسة اليوم الاثنين حريقاً اندلع في عدد من المحلات التجارية بحراج المعيصم .

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