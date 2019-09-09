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الان تتابع حريق يلتهم المحلات التجارية في حراج المعيصم بالعاصمة المقدسة والان مع التفاصيل
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مكة المكرمة- الخليج 365:
باشرت الجهات المختصة في العاصمة المقدسة اليوم الاثنين حريقاً اندلع في عدد من المحلات التجارية بحراج المعيصم .
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