محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المشرف العام على المكتب التنفيذي بأمانة محافظة جدة، قرارًا بتكليف محمد بن عبدالعزيز إدريس، رئيسًا لوحدة التحرير بالأمانة، ويرتبط بمدير الاتصال التنفيذي مباشرة.

ويأتي هذا القرار ضمن 9 قرارات إدارية صدرت عن المشرف العام على المكتب التنفيذي بتكليف موظفين في إدارات مختلفة بينهم سيدتان. 09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 09:28 AM Advertisements "إدريس" رئيسًا لوحدة التحرير بأمانة جدة "إدريس" رئيسًا لوحدة التحرير بأمانة جدة أصدر المشرف العام على المكتب التنفيذي بأمانة محافظة جدة، قرارًا بتكليف محمد بن عبدالعزيز إدريس، رئيسًا لوحدة التحرير بالأمانة، ويرتبط بمدير الاتصال التنفيذي مباشرة.

ويأتي هذا القرار ضمن 9 قرارات إدارية صدرت عن المشرف العام على المكتب التنفيذي بتكليف موظفين في إدارات مختلفة بينهم سيدتان. الكلمات المفتاحية ، "إدريس" رئيسًا لوحدة التحرير بأمانة جدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "إدريس" رئيسًا لوحدة التحرير بأمانة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.