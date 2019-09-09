بالصور.. وزير الطاقة الجديد يؤدِّي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

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أدى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، مساء اليوم الأحد، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للطاقة.
وقال وزير الطاقة في قسمه «بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».
ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته، بحضور صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما حضره، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى.
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