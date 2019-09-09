السعودية اليوم / "شرح كتاب الترغيب والترهيب" درسٌ علمي بجدة غدا



جدة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة جدة غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح كتاب الترغيب والترهيب"، وذلك في جامع خديجه بغلف بحي النسيم.

ويأتي الدرس بعد صلاة العشاء، ضمن البرامج والفعاليات التي ينفذها المركز خلال العام الهجري الحالي.

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09:32ت م

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