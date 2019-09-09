السعودية اليوم / انطلاق فعاليات "ملتقى الصحة العالمي" غداً بالرياض



الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

تنطلق غداً، فعاليات "ملتقى الصحة العالمي 2019 " في نسخته الثانية، بمشاركة 180 شركة سعودية وإقليمية ودولية بهدف عرض أحدث التطورات في الخدمات الصحية وتقنيات الأجهزة الطبية لأكثر من 10 آلاف مشارك من المهتمين بقطاع الرعاية الصحية، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويهدف الملتقى على مدى ثلاثة أيام، إلى تحديد الفرص الهائلة المتاحة لتطور الرعاية الصحية بالسعودية، ورفع مستوى جودتها، تماشياً مع برنامج التخصيص الذي تقوده وزارة الصحة، كما يقدم الملتقى أيضاً 30 ساعة تدريبية مجانية من خلال 9 مؤتمرات معتمدة.

ويعـد الملتقى المنصة الصحية الرائدة، حيث يحتضن العديد من المؤتمرات والندوات و ورش العمل، التي سيتم من خلالها مناقشة المجالات الصحية المستهدفة ضمن استراتيجية تطوير قطاع الرعاية الصحية التي اعتمدتها وزارة الصحة، وفق برنامج التحول الوطني المفضي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وتتمثل المجالات الصحية ذات العلاقة بأهداف الملتقى في طب الطوارئ، وإدارة المختبرات، وتجربة المرضى، وإدارة الجودة، والأشعة الشاملة، وبناء المستشفيات، والهندسة الطبية الحيوية، والصحة الرقمية.

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09:31ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.