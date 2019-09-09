السعودية اليوم / "ذم الهوى" درس علمي بتعاوني الطائف



الطائف 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمسرة بعد غد، درساً علمياً بعنوان "ذم الهوى"، وذلك بجامع بن هشبل بالشرفية.

ويأتي الدرس الذي يقام عقب صلاة العشاء، ضمن الدروس الدينية والتوعوية التي ينفذها المكتب ضمن نشاطه المنبري ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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08:27ت م

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