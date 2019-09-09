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تركي آل الشيخ ينشر فيديو مع عازف الكمان المقنع ويمازحه

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2019-09-09

تركي آل الشيخ ينشر فيديو مع عازف الكمان المقنع ويمازحه

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن رئیس الهيئة العامة للترفیه تركي آل الشیخ عن توصله للشاب صاحب فيديو العزف على “آلة الكمان”.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، فيديو جديد أعاد فيه الشاب عزف المقطوعات الموسيقية التي عزفها في المقطع الأول الذي جرى تداوله.

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ومازح آل الشيخ الشاب خلال قيامه بالعزف قائلاً: “ودي اسألك سؤال، كم احتاج من الوقت حتى أصل للمستوى الذى وصلت له”.

وكان رئیس الھیئة العامة للترفیه قد نشر عبر صفحته بـ”تويتر” في وقت سابق، مقطع فیديو أظهر موهبة أحد الأشخاص في العزف على “آلة الكمان”، طالباً التواصل معه.




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