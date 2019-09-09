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فيديو وصور.. خطر مميت يهدد زوار حديقة البجيري في الرياض
متابعات الخليج 365 - محمد الحميدي - الرياض
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365“، أمس الأحد، أسلاكًا تابعة لأحد أعمدة الإنارة في حديقة البجيري؛ مما يُشكل تهديدًا على سلامة الزوار.
وتظهر أسلاك الكهرباء المكشوفة وسط المتنزه القاطن في وسط الرياض، حيث يعرف حي البجيري بتكاثر الزوار من العوائل؛ مما يُشكل خطرًا على الأطفال، خاصةً وأن الأسلاك على ارتفاع لا يتجاوز مترًا.
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