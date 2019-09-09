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على طريقة أفلام السينما.. تورط 3 توائم في جرائم خطيرة
متابعات الخليج 365 - متابعة
قررت السلطات في بريطانيا سجن 3 توائم متطابقين في الشكل تماماً، بعد أن ثبت تورطهم جميعاً في مخطط لإعطاء أسلحة نارية لمجرمين خطرين.
وتم ربط الحمض النووي الذي عثر عليه على مسدس بكل من ريس ورالستون وريكي جابرييل (28 عاماً) من شمال لندن، ولكنّ مفتشي الشرطة عجزوا عن تحديد من يخصه الحمض النووي من التوائم الثلاثة، وبعد إجراء مزيد من التحقيقات ثبت تورط الثلاثة.
وقال كبير المفتشين المؤقت دريس هايوكن إن الثلاثة حاولوا استغلال تطابق الحمض النووي وملامحهم في محاولة للتملص من عواقب أفعالهم.
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