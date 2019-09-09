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حقيقة تعليق الدراسة في جازان بسبب حالة الطقس
متابعات الخليج 365 - جازان
نفت إدارة تعليم جازان ما يتم تداوله بشأن تعليق الدراسة اليوم الاثنين؛ على خلفية تحذيرات الأرصاد حول احتمالية استمرار هطول الأمطار.
وقالت الإدارة، في بيان لها، إن تلك الأنباء غير صحيحة، وأكد مدير تعليم جازان، الدكتور إبراهيم أبو هادي إنه حتى الآن لا يوجد أي توجيه رسمي بهذا الأمر.
وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان قد حذرت المواطنين من الأمطار الرعدية والرياح النشطة التي تشهدها محافظات المنطقة، داعية إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر.
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