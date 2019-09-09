الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في مترو الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلن مترو الرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل ضمن إئتلاف فلو. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية:
ممثل / ممثلة خدمة عملاء المحطات
مشرف / مشرفة محطة
مشرف / مشرفة خدمة ركاب
ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية وحاصل على البكالوريوس أو الدبلوم كحد أدنى ولا يشترط بالإعلان توفر خبرة.
ويرجى من الراغبين في التقديم على الفرص المذكورة الحضور إلى مركز زوار شبكة النقل العام لمدينة الرياض (شارع العروبة) في المواعيد التالية:
الاسبوع الحالي: الأربعاء والخميس 11 و 2019/9/12هـ (الموافق 12 و 1441/1/13هـ) من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً.
الاسبوع المقبل: الأربعاء والخميس 18 و 2019/9/19هـ (الموافق 19 و 1441/1/20هـ) من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في مترو الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.