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الان تتابع شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في كلية الملك عبدالعزيز الحربية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت وزارة الدفاع عن توفر وظائف في كلية الملك عبدالعزيز الحربية على بند الاجور ( فئة أ ) مشغولة بغير سعوديين لإشغالها بمواطنين تنطبق عليهم الشروط وهي على النحو التالي:
يتم قبول الطلبات بمقر الكلية بإدارة شؤون الموظفين خلال الفترة من يـوم الأحد الموافق 1441/01/9هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1441/01/13هـ على أن يحضر المتقدم مايلي: ملف علاقي يحتوي على صورة من المؤهل والخبرة في نفس التخصص .
إحضار الأصل للتصديق عليه وأرفاق سيرة ذاتية للمتقدم على الوظيفة وصورة بطاقة الأحوال المدنية وصورتين شمسية مقاس ( 4 × 6 ).
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