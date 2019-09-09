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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان)؛ مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ومن جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الجميعَ لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 08:48 AM
الدفاع المدني بالمنطقة دعا الجميعَ لأخذ الحيطة والحذر
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان)؛ مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ومن جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الجميعَ لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع.
، تنبيه متقدم لحالة أمطار رعدية بمكة تتواصل للثامنة مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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