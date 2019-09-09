- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، حريقاً اندلع في عددٍ من المحال بحراج المعيصم.
وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "الخليج 365" من واقع الحدث، إلى أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة تسيطر على الحريق بمساندة فرق مساندة، والحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتمّ تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.
"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 08:40 AM
فرق مساندة للحيلولة دون انتقاله ومحاصرته في موقعه
باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، حريقاً اندلع في عددٍ من المحال بحراج المعيصم.
وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "الخليج 365" من واقع الحدث، إلى أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة تسيطر على الحريق بمساندة فرق مساندة، والحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتمّ تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.
"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.
، "مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في محال بحراج المعيصم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في محال بحراج المعيصم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.