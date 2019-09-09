، "مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في محال بحراج المعيصم ،

محمد بن مسعود - الدمام - فرق مساندة للحيلولة دون انتقاله ومحاصرته في موقعه

باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، حريقاً اندلع في عددٍ من المحال بحراج المعيصم.

وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "الخليج 365" من واقع الحدث، إلى أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة تسيطر على الحريق بمساندة فرق مساندة، والحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتمّ تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.

"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.