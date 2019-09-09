، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة ومكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول؛ مصحوبةً برياحٍ نشطة على مناطق (جازان، عسير, الباحة، مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.