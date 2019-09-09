محمد بن مسعود - الدمام - "آل علي": الإناث في تزايد بمجتمعنا وهذه هي الفئات المستهدفة بالاقتراح من الطبيعي أن يشتمل البرنامج الانتخابي لمرشحي مجالس النواب أو ما يعادلها، على خطط وبرامج اقتصادية واجتماعية وربما سياسية؛ لكن المرشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن إمارة الشارقة، خولة عبدالعزيز آل علي، اقترحت في برنامجها تعدد الزوجات من أجل القضاء على العنوسة.

وقالت "آل علي"، في حديث لصحيفة "الإمارات اليوم"، إنها ستقدم اقتراحات وحلولًا فعالة مع الجهات المعنية لإيجاد الظروف المناسبة لزيادة وتكاثر الأسرة الإماراتية المستقرة اجتماعيًّا وماليًّا.

وأوضحت أن الإناث في تزايد في المجتمع الإماراتي مقارنة بعدد الذكور، وتابعت أنها تحدد عدة فئات وهي: (الفتيات العوانس، والمطلقات بغير أبناء، والمطلقات بالأبناء، والأرامل بغير أبناء، والأرامل بأبناء).

وشددت "آل علي" على أنهن جميعًا بحاجة إلى رعاية واهتمام وتسليط الضوء عليهن، وتابعت أنها ستعمل على توفير البيئة المناسبة لهن؛ لضمان تعدد الزوجات للقضاء على عنوسة الرجال والنساء.

وأضافت أن لقب عانس يطلق على الشباب والفتيات ممن فاتهم سن الزواج، وأنها ستعمل على وضع خطط تُرضي جميع الأطراف على قدر الإمكان؛ من أجل خلق أسرة سعيدة من شأنها أن تكون فاعلة وتزيد من عدد سكان الدولة.

وأشارت "آل علي" إلى أن من أسباب عنوسة الفتيات رفضُ بعض الأسر السماح للمتقدم للزواج بالنظرة الشرعية للفتاة؛ خاصة إذا كانت ملتزمة بلباسها الشرعي؛ موضحة أن رفض الأسر تسبب في عنوسة بعض الفتيات وتأخرهن في الزواج خلال سنوات مبكرة من أعمارهن.

وأوضحت أنها ستقوم، حال وصولها إلى قبة المجلس الوطني الاتحادي، بإطلاق مبادرات مجتمعية للحد من العنوسة عبر تقديم حلول لتعدد الزوجات، وتشجيع الشباب على الزواج، والعمل على تحسين صورة المرأة المطلقة والأرملة في نظر المجتمع من أجل الوصول إلى نظرة إيجابية.

ولفتت إلى أنها ستعمل على المشاركة بفاعلية في المبادرات القائمة في الدولة والعمل على تطويرها، لتشمل جميع شرائح المجتمع من أجل الوصول إلى مجتمع خال من العنوسة.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 08:31 AM Advertisements "آل علي": الإناث في تزايد بمجتمعنا وهذه هي الفئات المستهدفة بالاقتراح مرشحة للمجلس الوطني بالإمارات تدعو لتعدد الزوجات: سأقضي على العنوسة مرشحة للمجلس الوطني بالإمارات تدعو لتعدد الزوجات: سأقضي على العنوسة من الطبيعي أن يشتمل البرنامج الانتخابي لمرشحي مجالس النواب أو ما يعادلها، على خطط وبرامج اقتصادية واجتماعية وربما سياسية؛ لكن المرشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن إمارة الشارقة، خولة عبدالعزيز آل علي، اقترحت في برنامجها تعدد الزوجات من أجل القضاء على العنوسة.

وقالت "آل علي"، في حديث لصحيفة "الإمارات اليوم"، إنها ستقدم اقتراحات وحلولًا فعالة مع الجهات المعنية لإيجاد الظروف المناسبة لزيادة وتكاثر الأسرة الإماراتية المستقرة اجتماعيًّا وماليًّا.

وأوضحت أن الإناث في تزايد في المجتمع الإماراتي مقارنة بعدد الذكور، وتابعت أنها تحدد عدة فئات وهي: (الفتيات العوانس، والمطلقات بغير أبناء، والمطلقات بالأبناء، والأرامل بغير أبناء، والأرامل بأبناء).

وشددت "آل علي" على أنهن جميعًا بحاجة إلى رعاية واهتمام وتسليط الضوء عليهن، وتابعت أنها ستعمل على توفير البيئة المناسبة لهن؛ لضمان تعدد الزوجات للقضاء على عنوسة الرجال والنساء.

وأضافت أن لقب عانس يطلق على الشباب والفتيات ممن فاتهم سن الزواج، وأنها ستعمل على وضع خطط تُرضي جميع الأطراف على قدر الإمكان؛ من أجل خلق أسرة سعيدة من شأنها أن تكون فاعلة وتزيد من عدد سكان الدولة.

وأشارت "آل علي" إلى أن من أسباب عنوسة الفتيات رفضُ بعض الأسر السماح للمتقدم للزواج بالنظرة الشرعية للفتاة؛ خاصة إذا كانت ملتزمة بلباسها الشرعي؛ موضحة أن رفض الأسر تسبب في عنوسة بعض الفتيات وتأخرهن في الزواج خلال سنوات مبكرة من أعمارهن.

وأوضحت أنها ستقوم، حال وصولها إلى قبة المجلس الوطني الاتحادي، بإطلاق مبادرات مجتمعية للحد من العنوسة عبر تقديم حلول لتعدد الزوجات، وتشجيع الشباب على الزواج، والعمل على تحسين صورة المرأة المطلقة والأرملة في نظر المجتمع من أجل الوصول إلى نظرة إيجابية.

ولفتت إلى أنها ستعمل على المشاركة بفاعلية في المبادرات القائمة في الدولة والعمل على تطويرها، لتشمل جميع شرائح المجتمع من أجل الوصول إلى مجتمع خال من العنوسة. الكلمات المفتاحية

، مرشحة للمجلس الوطني بالإمارات تدعو لتعدد الزوجات: سأقضي على العنوسة ،

المصدر : الخليج 365