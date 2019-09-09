«هيئة السياحة والتراث» تعلن موقفها من هدم مبنى تليفزيون جدة

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن عبدالله العمري، أن الهيئة لم تقر إزالة مبنى تليفزيون جدة.
وقال العمري، ردًا على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وما تم بخصوص البدء في هدم مبنى تليفزيون جدة، إن ممثل الهيئة بجدة لم يوقع على أي محاضر في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه بالعودة للمعلومات التاريخية لمبنى تليفزيون جدة، اتضح أنه أنشئ في أواخر عام 1960م أو ما يقارب ذلك، وهذا يعني أن عمره أكثر من 60 عامًا عاصر خلالها المراحل الأولى من التاريخ التليفزيوني في المملكة؛ ما يجعلنا نرى أنه من الأولوية المحافظة على المبنى كرمز وطني وأثري لحقبة زمنية مهمة في تاريخ الإعلام السعودي.
شاهد بالصور: رغد صدام حسين.. قتل زوجها بعد انشقاقه عن والدها
وكذلك كون المبنى يعتبر من أهم المباني التي أنشئت في جدة في ذلك الوقت، وهذا يتطلب التريث في إزالة المبنى.
وكانت هيئة الإذاعة والتليفزيون أعلنت أنها قررت إخلاء المبني القديم للإذاعة والتليفزيون في جدة ونقل الموظفين إلى مبنى آخر، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة لحالة المبنى، والتي أكدت أنه غير آمن إنشائيًّا، وأن بقاءه يمثل خطورة على العاملين والمواطنين.
شاهد أيضًا: إيران تقول أن الاتفاق النووي يسمح بتقليص التزاماتها
مقدم من رويترز
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
هندية في السبعينيات من العمر تضع توأمين
وضعت امرأة هندية تبلغ من العمر 74 عاما توأمين من خلال علاج الإخصاب خارج الرحم.Reuters
-
ساحل أستراليا الشرقي يكافح أكثر من 100 من حرائق الغابات واحتراق 21 منزلا
يكافح رجال الإطفاء في أستراليا رياحا عاتية وحرائق آخذة في الانتشار سريعا يوم السبت مع محاولتهم احتواء حرائق غابات خرجت عن نطاق السيطرة ودمرت حتى الآن ما لا يقل عن 21 منزلا في ولايتين بالساحل الشرقي.Reuters
-
الهند تفقد الاتصال بمركبة فضاء خلال مهمة للقمر
قال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية إن الهند فقدت الاتصال بمركبة فضاء كانت تحاول الهبوط على سطح القمر يوم السبت في انتكاسة لخطط نيودلهي الطموحة لأن تصبح أول بلد يستكشف القطب الجنوبي للقمر.
AdvertisementsReuters
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
وكالة: إيران تقول إن الاتفاق النووي يسمح بتقليص التزاماتها
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر «هيئة السياحة والتراث» تعلن موقفها من هدم مبنى تليفزيون جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.