دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «هيئة السياحة والتراث» تعلن موقفها من هدم مبنى تليفزيون جدة

أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن عبدالله العمري، أن الهيئة لم تقر إزالة مبنى تليفزيون جدة.

وقال العمري، ردًا على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وما تم بخصوص البدء في هدم مبنى تليفزيون جدة، إن ممثل الهيئة بجدة لم يوقع على أي محاضر في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه بالعودة للمعلومات التاريخية لمبنى تليفزيون جدة، اتضح أنه أنشئ في أواخر عام 1960م أو ما يقارب ذلك، وهذا يعني أن عمره أكثر من 60 عامًا عاصر خلالها المراحل الأولى من التاريخ التليفزيوني في المملكة؛ ما يجعلنا نرى أنه من الأولوية المحافظة على المبنى كرمز وطني وأثري لحقبة زمنية مهمة في تاريخ الإعلام السعودي.

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وكذلك كون المبنى يعتبر من أهم المباني التي أنشئت في جدة في ذلك الوقت، وهذا يتطلب التريث في إزالة المبنى.

وكانت هيئة الإذاعة والتليفزيون أعلنت أنها قررت إخلاء المبني القديم للإذاعة والتليفزيون في جدة ونقل الموظفين إلى مبنى آخر، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة لحالة المبنى، والتي أكدت أنه غير آمن إنشائيًّا، وأن بقاءه يمثل خطورة على العاملين والمواطنين.

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مقدم من رويترز