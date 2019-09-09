دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة كشفت مصادر أمنية لـ"سبق" أنه لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل حول اختطاف فتاة بمحافظة الخرج. وقالت المصادر: "الجهات الأمنية لم تسجل أي جريمة من هذا النوع، وما تم تداوله غير صحيح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أمنية: المتداول بمواقع التواصل عن اختطاف فتاة بالخرج.. غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.