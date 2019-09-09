سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 10 المحرم 1441 هـ الموافق09 سبتمبر 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسى الليبيى فايز السراج مع ممثلين من الشباب لصياغة رؤية وطنية مشتركة تجاه الأحداث الراهنة وسبل تجاوزها في إطار برنامج التشاور الوطني،داعيا إلى طرح وجهة نظرهم على اعتبار أن رؤيتهم السياسية ستكون أحد اساسيات المشروع الوطني، مؤكدا أنه لاتنازل عن الدولة المدينة.

وواصلت الصحف اهتماماتها بالأوضاع العسكرية، مشيرة إلى تصاعد حدة الأشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات حكومة الوفاق،مفيدة أن الاشتباكات دائرة في مناطق السبيعة والرملة وعين زارة جنوب طرابلس، ومبينة سقوط 12 قتيل و9 مصابين من قوات الوفاق و8 قتلى من الجيش و6 مصابين، كما قام سلاح الجو بالجيش بتدمير غرقة عمليات الوفاق لمنطقة خلة الفرجان.

وأشارت الصحف إلى جهود المجلس الرئاسى للقضاءعلى أسباب الانقطاع المتكرر لامدادات مياه النهر الصناعي والتيار الكهربائي وإيجاد الحلول والبدائل، مع ممثلي كل من المؤسسة الوطنية للنفط، وشركات، الكهرباء، تحلية المياه، نقل وتوزيع الغاز، موضحة أنه تم أعتمادات مالية عاجلة للقضاء على تلك الظاهرة التى أصبحت تؤرق كافة الليبين .

وانتقدت الصحف إستهداف سيارات الإسعاف المتواجدة فى مخاور القتال ،مبينة إعلان مركز الطب الميداني والدعم في طرابلس مقتل مسعف وإصابة 3 أشخاص (مسعفين وسائق)، جراء استهداف سيارة إسعاف تتبع المركز بمنطقة عين زارة إحدى ضواحي مدينة طرابلس، مدينة هذا العمل وواصفة انه عمل أجرامى تجاة المسعفين .

وتطرقت الصحف إلى لقاء المبعوث الأممى غسان سلامة مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وتم خلال اللقاء «تطرق إلى الأوضاع الراهنة والاستحقاقات الإقليمية والدولية الآنية المتعلقة بليبيا.

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