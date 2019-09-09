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2019-09-09 رئيس كوت ديفوار يؤدي مناسك العمرة متابعات الخليج 365 - واس أدّى فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار مساء أمس الأحد مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله إلى المسجد الحرام صاحب السمو الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد قوة أمن المسجد الحرام وعدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .







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