eservices.mcs.gov.sa نظام جدارة 1441 || المعلمات المرشحات للوظائف التعليمية nt.gta.moe ..من خلال...

تتابع المرشحات للتوظيف بالوظائف الحكومية، في وزارة الخدمة المدنية، للعام الدراسي 1440-1441، الدخول على رابط جدارة للتوظيف للتعرف على موعد الإعلان عن نتائج القبول في الوظائف التعليمية، وكذلك للتعرف على الخدمات الكثيرة التي يقدمها موقع الخدمة المدنية للمتقدمين للوظائف التعليمية، ويتابع معكم موقعنا موعد الإعلان عن اسماء المرشحات للوظائف التعليمية.

ويكون موقع”جدارة” خاصا بالتسجيل في الوظائف التعليمية، وكذلك الاستعلام عن أسماء المرشحات والفائزات بالعمل فيها، والذي يتبع في الأساس وزارة الخدمة المدنية السعودية، والتي تهدف بالأساسا لخدمة المواطن السعودي وتنظيم التوظيف في الوظائف التعليمية الحكومية.

رابط توظيف جدارة 1440

جدارة للتوظيف الحكومي

يتابع خريجي الجامعات السعودية، الحكومية والخاصة، التعرف على خدمات التوظيف الحكومي، للوظائف التعليمية وغير التعليمية، عبر الموقع الإلكتروني السعودي جدارة، والذي يتابع كل الوظائف الجديدة المطروحة للمواطنين، ويحرص الموقع على اختيار المؤهلات المناسبة وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين السعوديين، وتوفير الوظائف المناسبو للمؤهلات الدراسية، تابع رابط وزارة الخدمة المدنية من هنا، كما يمكنكم متابعة رابط جدارة من هنا، أو رابط مطابقة مرشحي الوظائف التعليمية.

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موعد التقديم في مكاتب الخدمة المدنية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، السيد مبارك العصيمي، أن الوزارة تدعو 10326 ألف متقدم للوظائف الحكومية، ممن قاموا بالتسجيل في موقع جدارة من قبل، حسب اللائحة المعلنة بتاريخ 17-9-1440هـ، لمطابقة بياناتهم في فروع مكاتب وزارة الخدمة المدنية تمهيدا للإعلان عن نتائج جدارة، على أن يبدأ المطابقة لجميع المتقدمين الأحد 17-10-1440، 16 يونيو 2019، وحتى الأربعاء 16-10-1440، 19 يونيو 2019.

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متطلبات المطابقة في مكاتب الخدمة المدنية

1. أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

3. الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

4. الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي.

5. الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

6. وثيقة التدريب للتخصصات التي يشترط شغلها إلى تدريب أو تطبيق ميداني.

وسيتم الإعلان عن اي مستجدات تخص التقديم أو موعد النتائج على حساب وزارة التربية والتعليم الرسمي أو على تويتر.

تفاصيل التقديم بالمسابقة الجديدة

بعد الإعلان عن نتائج التوظيف في جدارة، يتم الإسبوع المقبل مفاضلة قوائم المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية.