اقتصادي / صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وزاد المؤشر القياسي الياباني المؤلف من 225 سهما 06ر106 نقطة أو ما يعادل 50ر0% ليصل إلى 63ر21305 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 15ر9 نقطة، أو60ر0% ، ليصل إلى 25ر1546 نقطة.

// انتهى //

06:19ت م

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