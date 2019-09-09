ترقب نتيجة وظائف وزارة التعليم الادارية 1441 للجنسين عبر رابط جدارة الخدمة المدنية

أعلنت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية من قبل عن طرح أكثر من 170 وظيفة على المراتب من الرابعة وحتى التاسعة وذلك بالوظائف الإدارية للرجال والنساء في مختلف التخصصات على أن يكون التقديم للوظائف من خلال موقع نظام جدارة الالكتروني، وقد تم تفعيل الرابط للراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة للعام الحالي 1441 يوم الأحد الماضي الموافق 2 محرم 1441 و 1 سبتمبر 2019، ويتساءل الجميع الآن عن نتيجة وظائف وزارة التعليم الادارية 1441 والتي سوف نوافيكم بها بالتفصيل.

نتيجة وظائف وزارة التعليم الادارية 1441

كانت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أعلنت أنه سيتم استقبال طلبات التوظيف لحاملي شهادات المعاهد التخصصية بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة وكذلك الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو البكالوريوس أو ما يعادلهم، على أن يتم استقبال طلبات التوظيف من خلال موضع نظام جدارة الالكتروني في الفترة من الأحد 2 محرم 1441 و 1 سبتمبر 2019 وحتى يوم الخميس الموافق 6 محرم و 5 سبتمبر من نفس العام، كما وضحت الوزارة أنه سيتم الالتفات إلى الوظائف الإدارية غير التربوية أولًا ثم الوظائف التربوية بعد ذلك.

نتائج التقديم في وظائف وزارة التعليم الادارية للجنسين

لقد تمكن الراغبين في التقدم على وظائف المملكة العربية السعودية المتاحة من خلال الدخول على موقع نظام جدارة الرسمي والتابع لوزارة الخدمة المدنية وإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة السر ورمز التحقق المرئي، وسوف يتم الاستعلام عن نتيجة الوظائف في وزارة التعليم من خلال نفس الموقع، وسوف نوافيكم بالموعد فور إطلاقه بالتفصيل، فتابعونا.