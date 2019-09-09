طريقة الاستعلام عن الإقامة وصلاحيتها وتاريخ انتهائها عبر موقع أبشر الجديد

أصبحت المملكة السعودية الآن واحدة من أكبر الدول العربية التي تعتمد على الخدمات الالكترونية في إنهاء جميع تعاملاتها والذي يساعد المقيمين بداخلها على قضاء حاجتهم من المنزل دون الحاجة إلى التوجه إلى المؤسسات الحكومية المختلفة، وهناك العديد الخدمات التي حرصت المملكة على تقديمها لمواطنيها أو الوافدين والمقيمين داخل أراضي المملكة، كتجديد رخصة العمل وتجديد الإقامة بالنسبة للوافدين، وتجديد رخصة القيامة ، بالإضافة إلى تسهيل الانتقال من مؤسسة لأخرى أو من عمل لآخر، وغيرهم من الخدمات الالكترونية السريعة، وسنوضح لكم في السطور التالية كيفية الاستعلام عن الإقامة وصلاحيتها وتاريخ انتهائها.

الاستعلام عن الإقامة

تقدم وزارة الداخلية الالكترونية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الالكترونية السريعة لمواطني المملكة أو الوافدين إليها بغرض العمل، وذلك للتسهيل عليهم وضمان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المملكة، وحرصًا منها على توفير الوقت والمجهود، ومن تلك الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية الالكترونية والتي تحرص دائما على تطورها، خدمة الاستعلام عن الإقامة ومعرفة موعد انتهاء تاريخ صلاحيتها وذلك من خلال موقع أبشر الالكتروني والتابع للوزارة للتأكد من تجديد الإقامة بشكل سليم قبل انتهاء موعدها.

طريقة الاستعلام عن انتهاء صلاحية إقامة عامل

يستطيع المواطنين أو الوافدين في المملكة العربية السعودية الدخول على موقع أبشر الالكتروني ثم إدخال اسم المستخدم الذي سجله من قبل وكلمة السر الخاصة به، ثم الاتجاه إلى بوابة الخدمات والتي يتم اختيار الجوازات من خلالها ثم الاطلاع على صلاحية الإقامة، بعد ذلك سيطلب منك الموقع إدخال رقم الإقامة الخاصة بك ورمز التحقق المرئي المتغير، ثم الضغط على كلمة الاستعلام، وسيقوم الموقع خلال لحظات بتحميل البيانات كاملة والتي ستوضح أخر موعد للإقامة وتحديد موعد انتهاء صلاحيتها وكذلك تاريخ انتهاء رخصة العمل.