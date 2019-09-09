فيديو.. مواطنون يقتلون ذئباً هاجمهم أثناء نومهم في تبوك

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تفاجأ عدد من المتنزهين بإحدى المناطق البرية بطريق ضباء بمنطقة تبوك الخميس الماضي وأثناء استعدادهم للنوم بعد انتهاء جلسة السمر وإطفاء النار بهجوم ” ذئب ” عليهم حيث قاموا على الفور بالصعود إلى مركبتهم وقتله دهساً.

الجدير بالذكر أن المنطقة تشهد هذه الأيام اعتدالاً في الأجواء، مما يشجع المواطنين على الخروج للمناطق البرية للتنزه وللاستمتاع بالأجواء.