رابط وموعد التقديم على #وظائف وزارة الدفاع

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أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد 30 وظيفة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض، على بند التشغيل والصيانة.

وأشارت إلى أنه للتقديم على وظائف إدارة التشغيل والصيانة بالرياض عن طريق الرابط التالي (هنا) اعتباراً من يوم الأحد 1441/01/9هـ حتى يوم السبت 1441/01/15هـ.





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