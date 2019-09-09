الجهني: أمطار غزيرة على جازان وعسير والباحة والسيول واردة.. غدًا

حذر الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، من غزارة مطرية متوقعة، غدًا الإثنين، خلال فترتي الظهر والعصر على منطقة جازان، وتمتد نحو عسير وجنوب الباحة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الجهني: «تنبيه.. لا تزال النماذج المناخية تُشير إلى غزارة الأمطار غدًا خلال ساعات الظهر والعصر على منطقة جيزان وتمتد نحو عسير وجنوب الباحة، بينما شدتها على جيزان».

وأشار الجهني إلى أن السيول واردة بنسبة كبيرة، خاصة أن جيزان ممطورة اليوم، مُطالبًا الجميع بالحيطة والحذر.

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين من الأمطار الرعدية والرياح النشطة التي تشهدها محافظات المنطقة، داعيًّا إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر.

وطالب «مدني جازان»، الجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمّعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.