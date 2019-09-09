سياسي / تعيين رئيس وزراء جديد في جورجيا



تبليسي 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

عين البرلمان الجورجي اليوم هو جورجي جاخاريا رئيسا جديدا للوزراء.

وتم تقديم ترشيح جيورجي غاهاري لمنصب رئيس الوزراء رسميًا يوم 3 سبتمبر الجاري, عقب قرار اتخذ خلال اجتماع المجلس السياسي لحزب "الحلم الجورجي" .

وكان جاخاريا يشغل سابقًا وزيرًا للداخلية في جورجيا.

// انتهى //

02:21ت م

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