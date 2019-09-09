شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج الجواز إلكترونيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

رصدت "الخليج 365" بدء وزارة الداخلية في إصدار وتجديد جوازات السفر للمواطنات اللاتي يبلغن 21 عاماً فأكثر، عبر منصة «أبشر»، تنفيذا للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً.

وكشف مصدر مطلع لـ«الخليج 365» أن بإمكان المواطنات الاستفادة من خدمات «أبشر» من الآن، لا فتا إلى أن الإعلان عن إطلاق الخدمة سيتم بعد تدشينها رسميا.

وكانت المديرية العامة للجوازات أكدت أخيرا أنه يمكن للمواطنات استخراج جواز السفر عن طريق خدمة المواعيد في إدارات الجوازات بمختلف المناطق.

وكان مجلس الوزراء وافق أخيرا على تعديلات في نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، يمكن للمواطنات بمواجبها استخراج وتجديد جوازات السفر، في إطار حزمة الإصلاحات الخاصة بتحسين جودة الحياة وتعزيز دور المرأة.