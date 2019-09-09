شكرا لقرائتكم خبر عن أمام الملك.. وزير الطاقة يقسم بالحفاظ على مصالح الدولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تشرَّف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، أمس (الأحد)، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للطاقة قائلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسرٍّ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدِّيَ أعماليَ بالصدقِ والأمانةِ والإخلاص».

ثم تشرَّف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما حضره، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس الديوان الملكي فهد العيسى.