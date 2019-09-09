ولي العهد يبحث مع سيناتورين أمريكيين الموضوعات المشتركة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تود يونج، وعضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور أنجوس كينج، عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض ولي العهد خلال لقائه أمس (الأحد) في جدة عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
من جهة أخرى، بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس طاجيكستان إمام علي رحمان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، راجياً لحكومة وشعب طاجيكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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