شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: المملكة ملتزمة باستقرار الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل «أوبك» وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول، مشدداً على أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن سلمان الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للطاقة. ودعا الله أن يعينه على أن يكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.