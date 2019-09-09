شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتصدى لـ«الأمية» بـ«التعليم المستمر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رسمت وزارة التعليم خارطة طريق واضحة لمكافحة الأمية الهجائية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، أسهمت في الحد منها وخفض نسبتها إلى 5.6%. وانتقل الاهتمام إلى مفهوم أوسع تمثل في التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة لمساعدة جميع الفئات المستهدفة لمحو أمية القرن الـ21 والثورة الصناعية الرابعة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وعدَّت المشرف على وكالة وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة تهاني البيز الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية «فرصة لتثقيف الشعوب بقضية الأمية وسبل القضاء عليها، وتعليم الكبار أحد الجوانب الرئيسة التي توليها الدولة جل اهتمامها وتعد له الخطط والتدابير من خلال التوسع في افتتاح مدارس تعليم الكبار الابتدائية في المدن والقرى والهجر في المملكة ومن خلال برامج متنوعة تم تطويرها كي تواكب متطلبات التنمية، وبرامج تعزز مفهوم التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة والذي تشدد عليه خطة التنمية المستدامة لعام 2030». ولفتت النظر إلى أن نسبة الأمية انخفضت من 60% عما كانت عليه في السبعينات الميلادية إلى 5.6% في الوقت الحالي، مبينةً أن خطط وزارة التعليم في القضاء على الأمية بين المواطنين وخاصة في القرى والهجر النائية تتضمن برنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية، الذي ينفذ كل عام فترة الصيف ولمدة شهرين.

من جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة للتعليم المستمر في وزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح أن المملكة حققت نتائج إيجابية في محو الأمية والقضاء عليها وحظيت بإشادة المنظمات الدولية والإقليمية في تجربتها الرائدة للتصدي للأمية.