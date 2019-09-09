العاصمة المقدسة: اكتمال ربط الأمانة و«إتمام» لـ«رخص البناء»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أكملت أمانة العاصمة المقدسة الارتباط إلكترونياً مع وزارة الإسكان لإصدار رخص البناء عبر مركز خدمات المطورين «إتمام»، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكاملية الخدماتية مع القطاعات الحكومية، والإسهام في توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات.
وأوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أن الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء مع «إتمام»، يعد خطوة مهمة في السعي المتواصل لتطوير بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري، واختصار الوقت وتسهيل سير الإجراءات، مما ينعكس إيجاباً على القطاع ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية مناسبة وتحفيز نسبة المعروض العقاري، كما تتبنى أمانة العاصمة المقدسة خطة التحول الرقمي للمملكة ضمن محاور رؤية المملكة 2030.
من جهته، قال المشرف العام على وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان ممدوح الشرهان، إن «إتمام» ومن خلال الربط الإلكتروني مع أمانة العاصمة المقدسة أحدث نقلة في سعيه للربط مع جميع الأمانات لتسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري، عبر أتمتة الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري وتقليل أوقات إجراءاتها عبر بوابته الإلكترونية المرتبطة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمشروعات العقارية والتطوير العقاري.
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