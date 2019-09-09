شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعة المؤسس و«J-WEL» لإعادة هيكلة المناهج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح شبرق (جدة)

كشف مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، سعيهم إلى تحقيق أهداف التعليم العالي التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 من خلال التعاون مع معمل عبداللطيف جميل العالمي للتعليم (J-WEL) في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في مجالات عدة، منها إعادة هيكلة المناهج الدراسية وتطوير المهارات الطلابية، لتطبيق التدريب القائم على الابتكار ضمن المناهج الدراسية، وتلبية احتياجات قطاع التعليم العالي بشكل أفضل. بهدف إنشاء مدرسة تُعنى بدعم تعليم المعلمين في المملكة.

وأكد اليوبي خلال احتفالية أقيمت بمقر جامعة الملك عبدالعزيز في جدة أمس (الأحد)، بحضور وكلاء الجامعة وعدد من العمداء والمختصين، بالمدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل العالمي للتعليم (J-WEL) في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) الدكتور فيجاي كومار، عزم الجامعة على الانضمام لعضوية قسم التعليم العالي في معمل عبداللطيف جميل العالمي للتعليم بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وسعيها لمواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم العالي، وعقد الشراكات مع الجهات العلمية العالمية المرموقة.