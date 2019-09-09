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اشتعال مستودع للبلاستيك جنوبي جدة

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جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة)

أخمدت فرق الدفاع المدني في جدة، نيراناً شبت مساء أمس (الأحد) في مستودع للبلاستيك جنوبي المحافظة.

ووفقاً للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، فإن فريق التحقيق في جدة باشر أعماله في الكشف عن الأسباب التي أدت لاشتعال أحد المستودعات جنوبي المحافظة.

وأشار إلى أن فرق الأطفاء باشرت عمليات إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية والقواذف للحد من انتشاره مدعومة بفرق الانقاذ والآليات الثقيلة.

وأضاف أن فرق الإنقاذ فتحت ممرات للإطفائيين للوصول إلى بؤر اللهب داخل المستودع، وتمكنت من إخماد الحريق بعد أن باشرت أعمالها من 3 اتجاهات مدعومة بصهاريج المياه، مؤكداً عدم تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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