شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال مستودع للبلاستيك جنوبي جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة)أخمدت فرق الدفاع المدني في جدة، نيراناً شبت مساء أمس (الأحد) في مستودع للبلاستيك جنوبي المحافظة.
ووفقاً للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، فإن فريق التحقيق في جدة باشر أعماله في الكشف عن الأسباب التي أدت لاشتعال أحد المستودعات جنوبي المحافظة.
وأشار إلى أن فرق الأطفاء باشرت عمليات إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية والقواذف للحد من انتشاره مدعومة بفرق الانقاذ والآليات الثقيلة.
وأضاف أن فرق الإنقاذ فتحت ممرات للإطفائيين للوصول إلى بؤر اللهب داخل المستودع، وتمكنت من إخماد الحريق بعد أن باشرت أعمالها من 3 اتجاهات مدعومة بصهاريج المياه، مؤكداً عدم تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.
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