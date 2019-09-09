شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 12479 سيارة تالفة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أسفرت جولات أمانة جدة الميدانية العام الهجري الماضي، عن ملاحظة 31638 سيارة ما بين مهملة وتالفة، وسحب 12479 سيارة تنطبق عليها أنظمة واشتراطات السحب.
وتواصل وكالة البلديات الفرعية بأمانة جدة ممثلة في قسم السيارات الخربة جولاتها الميدانية لرصد السيارات المهملة بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.
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