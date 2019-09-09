شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعليم يتفقد مدارس مكة وبحرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة) fa_mt8 @ عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al- تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أمس (الأحد)، عدداً من مدارس محافظة بحرة شملت ابتدائية حارثة بن النعمان، وبحرة الابتدائية، وخالد بن يزيد، ومتوسطة بحرة المجاهدين الثانية (بنات). وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل للوقوف على احتياجات المكتب عن كثب ووضع المشاريع وترتيب الأولويات. كما تفقد الزائدي مدرستي متوسطة أبي العلاء الحضرمي وابتدائية عبدالرحمن الناصر التابعتين لمكتب تعليم الشرق بمكة المكرمة. وزار الفصول الدراسية والتقى المعلمين والقادة وتفقد مرافق المدرستين.

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أمس (الأحد)، عدداً من مدارس محافظة بحرة شملت ابتدائية حارثة بن النعمان، وبحرة الابتدائية، وخالد بن يزيد، ومتوسطة بحرة المجاهدين الثانية (بنات). وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل للوقوف على احتياجات المكتب عن كثب ووضع المشاريع وترتيب الأولويات. كما تفقد الزائدي مدرستي متوسطة أبي العلاء الحضرمي وابتدائية عبدالرحمن الناصر التابعتين لمكتب تعليم الشرق بمكة المكرمة. وزار الفصول الدراسية والتقى المعلمين والقادة وتفقد مرافق المدرستين.

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