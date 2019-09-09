شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين ورئيس كوت ديفوار يستعرضان التعاون الاقتصادي والاستثماري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة أمس (الأحد)، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا.

وتم خلال المباحثات استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما تم بحث مختلف الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر المباحثات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

كما حضرها من الجانب الكوت ديفواري وزير الدولة وزير الدفاع حمد باكايوكو، ووزير الشؤون الخارجية مارسيل أمون تانوه، ووزير التكامل الأفريقي وشؤون الإفواريين في الخارج علي كوليبالي، ووزيرة التخطيط والتنمية نيالي كابا، ووزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة عبدالرحمن سيسي.

وكان خادم الحرمين الشريفين، استقبل في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة أمس (الأحد)، رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا.

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كما كان في استقباله، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز. وقد أجريت لرئيس كوت ديفوار مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح واتارا مستقبليه، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس كوت ديفوار.

عقب ذلك، صحب خادم الحرمين الشريفين، رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، والذي صافح الأمراء.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس كوت ديفوار والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال، عدد من الأمراء.

من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس طاجيكستان إمام علي رحمان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب طاجيكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.