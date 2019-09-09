السعودية | برّ العارضة تسلم مستفيدي الضمان الاجتماعي وحدات سكنية ضمن مبادرة الإسكان التنموي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 35 دقيقة - 2:24 صباحًا, 9 سبتمبر 2019 م المناطق _ العارضة سلّمت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة العارضة أمس مفاتيح الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن الشراكة المجتمعية مع وزارة الإسكان في مبادرة الإسكان التنموى .

وأوضح رئيس لجنة السكن بالجمعية خالد الجابري أن تسليم الوحدات يمثل الدفعة الأولى من خطة التسليم التي تغطي احتياج الأسر المستفيدة حيث بلغ عددها ثمان وحدات سكنية في محافظة أبوعريش ووحدة سكنية في مدينة جيزان .

وأفاد الجابري أن المبادرة تمثل إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلًا بوزارة الإسكان والقطاع الثالث ممثلا بالجمعيات الخيرية من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجا وَفْق معايير واضحة .

يذكر أن الإسكان التنموي هو أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية .

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