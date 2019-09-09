تدخل سريع من هلال الجوف لمباشرة حريق سكاكا 

2019-09-09

متابعات الخليج 365 - الجوف

شاركت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، بالتواجد بموقع الحريق الذي وقع مساء أمس الأحد في حي المعاقلة في مدينة سكاكا.

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وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر على رقم الطوارئ 997 بلاغًا من مواطن في تمام الساعة 18:12 عن نشوب حريق في عدد من المزارع واحتمالية تطوره ليشمل بعض المنازل المجاورة واحتمالية وقوع إصابات، ليتم ترحيل البلاغ لأربع فرق إسعافية التي وصلت للموقع، وتم التمركز ومعالجة ثلاث حالات كلها بسيطة، ليتم مغادرة الموقع بعد التأكد من خلوه من أي إصابات إضافية.

وشددت هيئة الهلال الأحمر على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة عدم الاقتراب والتجمهر في مواقع الحوادث بما ينعكس سلبًا على جهود فرق الطوارئ العاملة بالموقع، إلا لمن لديهم الإلمام التام بكيفية التعامل مع إصابات الحروق والقدرة على تقديم الخدمة الإسعافية.