شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: شكراً للملك وولي العهد.. عملي توّج حياتي بشرف عظيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفع وزير الطاقة السابق المهندس خالد الفالح شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، على منحه فرصة خدمة الوطن، مهنئاً وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على تعيينه.

وقال الفالح في تغريدات عبر حسابه في «تويتر»: «أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم». وأضاف الفالح: «أهنئ أخي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيراً للطاقة، راجياً له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام».

وتابع: «ختاماً أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح».

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكياً نشر صباح أمس (الأحد) يقضي بإعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للطاقة.