شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يطلع على خطط ومبادرات «شؤون الأسرة» لبناء المجتمع وملاءمة 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على أعمال لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة وخططها المستقبلية وملاءمتها مع رؤية المملكة 2030، والمبادرات التي تم البدء في تنفيذها في محافظات المنطقة كافة وتستهدف الأسرة ومشاركتها في بناء المجتمع، إضافة إلى العناية ببرامج الرعاية والتنمية بهدف بناء أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها، وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمُثل العُليا.

واستعرض لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة، أمس (الأحد)، رئيس اللجنة الدكتور راشد الغامدي، يرافقه أعضاء اللجنة، مبادرات اللجنة في المنطقة، أبرزها «الخارطة الحرارية» الهادفة إلى التعرف على الحاجات والقضايا الأسرية بمنطقة مكة المكرمة من خلال الدراسة الميدانية والتحليلية لأسر المنطقة، ومن ثم بناء الخارطة الحرارية الإلكترونية لتوضيح أهم القضايا والحاجات لكل حي من أحياء المحافظات، كذلك مبادرة «الأسرة السعيدة» التي هي عبارة عن تطبيق إلكتروني يهدف إلى تقديم استشارات أسرية واجتماعية للأزواج لبناء أسر متماسكة صحياً ونفسياً واجتماعياً، إضافة إلى مبادرة «معا لحمايتهم» وتتمثل في إقامة سلسلة ملتقيات شهرية ترفيهية لكبار السن.

ومن المبادرات أيضا «الوعي الرقمي» الهادفة لرفع مستوى الوعي التقني للأسرة بما يكفل الإفادة القصوى من المحتوى الرقمي ومواجهة الهجمات التقنية بشتى أنواعها، وكذلك مبادرة «الأم القائدة» التي تركز على تعظيم دور الأم في الأسرة والمساهمة في بنائها وتمكينها من فهم دورها القيادي في إدارة العلاقات الأسرية بنجاح والتخطيط والمحافظة على موارد الأسرة من خلال ورش عمل لتمكينهن بمهارات وأساليب تساعدهن للقيام بدور فاعل في استقرار وسعادة الأسرة.