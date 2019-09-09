شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يناقش التقرير الختامي للجنة متابعة حج 1440 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، أمس (الأحد)، اجتماعاً لمناقشة التقرير الختامي للجنة متابعة أعمال حج 1440، استعرض خلاله أعمال اللجان الميدانية خلال حج العام الماضي، التي شملت الإسكان والخدمات والمرافق العامة والصحة والهلال الأحمر، إذ تم تنفيذ أكثر من 6299 جولة ميدانية لمتابعة العمل والوقوف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الأعمال المنفذة خلال موسم الحج في صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إذ مرّت مرحلة القدوم بسلاسة بفضل الله ثم بسهولة الإجراءات المطبقة من قبل كافة الجهات في جميع الصالات، إضافة إلى دور مبادرة طريق مكة في تسهيل عمليات استقبال ودخول الحجاج.

كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.